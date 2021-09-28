В США построили корабли ля защиты от российских подлодок

У американского ВМФ появилась оперативная группа эсминцев, задача которой заключается в защите Соединенных штатов от российских подводных лодок в Атлантическом океане. Об этом сообщает издание Института ВМС США USNI News.

«Корабли буду готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны», — заявил контр-адмирал, командующий надводными силами ВМС США в Атлантике Брендан Маклейн.

Группа получила название Greyhound (с англ. — собака породы борзая), в ее состав вошли «два самых боеспособных эсминца»: «Томас Хаднер» и «Дональд Кук». В январе будущего года Greyhound пополнится эсминцами «Салливанс», «Коул» и «Грэвели».

По словам Маклейна, создание группы связано с усилением ВМФ России в Атлантике.

«Стратегическая угроза нашей родине вступила в новую эру. Наши конкуренты уже развернули и продолжают развивать свои возможности, чтобы держать страну под угрозой», — отметил он.

Группа будет дислоцироваться на военно-морских базах Мейпорт и Норфолк в штате Вирджиния.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что строительство подлодок в России можно вести быстрее, но этому сопротивляются проектанты.