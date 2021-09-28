Российские инспекторы проверят военный объект Британии

Российские инспекторы 28 сентября нанесут визит на военный объект в Великобритании. Такое заявление сделал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Соединенного Королевства. Как сообщил Рыжков, они посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени.

Он также указал, что такие посещения по оценке осуществляются с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Инспекция пройдет 28 сентября и займет один день, добавил представитель центра.