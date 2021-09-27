WSJ: США интересовались российскими базами в Центральной Азии

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым затронул вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, члены Совета национального безопасности США увидели в словах президента РФ Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве указания на то, что Россия могла бы рассмотреть подобную возможность в интересах борьбы с терроризмом. По этой причине они попросили Милли уточнить у Герасимова, действительно ли это так. В Пентагоне данную информацию не подтвердили, признает издание.

В среду, 22 сентября, Минобороны России сообщило, что начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился в Финляндии с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. В российском оборонном ведомстве назвали встречу конструктивной.