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В США назвали российский Су-35 крайне опасным противником

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Maxim Shemetov/Reuters

Офицер армии США в отставке Брент Иствуд в своей статье на портале 19Fortyfive, рассказал почему российские истребители Су-35 опасны в бою.

Он указал что у самолета, который разработало Опытно-конструкторское бюро Сухого, есть большой функционал. Он может ликвидировать цели как в воздухе, так и на земле и в воде.

Обозреватель отметил, что у ВМС Соединенных Штатов больше всего вызывает беспокойство противокорабельная ракета «Оникс» (экспортное название — «Яхонт»). Ее авиационным вариантом можно вооружить Су-35. Истребитель способен нести до восьми тонн ракет и бомб различных классов с лазерным и спутниковым наведением.

Самолет поколения 4++ разгоняется до 2500 км в час. На нем установлена современная авионика, доработанная РЛС (радиолокационной станцией). Во время полета самолет ведет себя «шустро» и маневренно, отметил Иствуд.

Многие страны заинтересовала разработка российских инженеров, сказано в статье. В 2020 году Египет уже получил партию Су-35. Каиру должны поставить еще 19 таких машин. Турция тоже намерена прибрести это вооружение, если переговоры закончатся успешно. Алжир тоже планирует купить эти истребители, пишет колумнист.

По его мнению, Россия продает Су-35 разным странам, чтобы создавать сеть союзов по всему Ближнему Востоку. Таким образом, Москва меняет баланс сил в обширном регионе и формирует целую «клиентскую базу» из стран, которые желают прибрести ее военно-промышленную продукцию, заявил бывший военный.

Ранее в США назвали преимущество российского истребителя Checkmate («Шах и мат»).

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