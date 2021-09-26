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Американские военные убили трех сирийцев при высадке десанта

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Военнослужащие армии США застрелили трех человек во время высадки десанта на юго-востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA, передает РИА «Новости».

По данным SANA, американские военные открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям деревни Эш-Шухейль, высадившись с вертолетов.

Вооруженные силы Соединенных Штатов контролируют сирийские провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где располагаются крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, отмечает РИА «Новости». Сирийские власти много раз называли американцев оккупантами и обвиняли их в краже сирийских полезных ископаемых.

Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Вашингтон должен немедленно вывести войска из страны, пригрозив, что в противном случае будет «такой же исход, как в Афганистане».

До этого сирийское внешнеполитическое ведомство потребовало от Турции немедленного вывода войск из северных районов страны.

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