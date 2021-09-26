В Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцу

Украинскому военному, который воевал в Донбассе, сломали позвоночник. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, Михаил Майман, прячущийся в Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщил парламентарий, экс-участник военных действий против самопровозглашенных ДНР и ЛНР был жестоко избит. В результате у мужчины оказался сломан позвоночник. Политик отметил, что в данный момент жизни Маймана ничего не угрожает.

Он также выразил мнение, что ходить бывший военный будет не скоро.

В январе 2020 года у Кивы был конфликт с Майманом. Они подрались в киевском ресторане «Мокко». Как заявлял депутат, военный провоцировал его, вел себя неадекватно и говорил нецензурные слова.

В мае 2021 года Майман выложил в своем Instagram видео, в котором рассказал, что из-за давления Службы безопасности Украины (СБУ) вынужден был покинуть страну. По его словам, правоохранительные органы страны шантажируют его дракой с парламентарием и требуют дать показания против мэра Киева Виталия Кличко.