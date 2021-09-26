Минобороны США разрабатывает ядерные микрореакторы для военных нужд

Министерство обороны США сообщило о намерении создать ядерные микрореакторы для военных нужд, пишет Business Insider.

Как сообщает издание, потребление энергии в американской армии продолжает расти, поэтому оборонное ведомство будет создавать маленькие модульные реакторы, мощность которых составит от одного до 50 мегаватт. При этом они будут функционировать независимо от электрических сетей. Разработкой прототипов силовой установки займутся две компании — BWXT Advance Technologies из Вирджинии и X-energy из Мэриленда. Первые результаты представят Пентагону уже в 2022 году.

«Безопасный, маленький и переносной реактор удовлетворит растущий спрос военных на энергию. <…> Он станет поддержкой для армии США в критически важных операциях в отдаленных суровых условиях», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что планы американских военных по созданию мобильных реакторов вызывают опасения у американских экспертов.