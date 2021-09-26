Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

Три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближавшийся к российским границам в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа», — указано в сообщении.

После того как воздушное судно ВВС отдалилось от границ воздушного пространства России, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российский МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем около российских границ.