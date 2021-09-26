Силы безопасности Израиля убили несколько палестинцев на Западном берегу в рамках операции

Силы безопасности Израиля провели операцию против ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, в результате чего погибли несколько палестинцев, сообщает палестинское агентство Maan.

«Сегодня ночью силы безопасности провели операцию в Иудее и Самарии [израильское название Западного берега реки Иордан — прим. «Газеты.Ru») против террористов ХАМАС, которые собирались осуществить теракты в ближайшее время. Бойцы и командиры действовали так, как от них ожидалось, вступили в бой, и мы полностью их поддерживаем», — указано в сообщении израильского премьера.

По данным палестинских СМИ, израильские военные застрелили пять палестинцев, троих в районе Бейт Анан к северо-западу от Иерусалима и двоих в районе Баркин возле города Дженин на Западном берегу.

Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае 2021 года после того, как Израиль стал выселять арабов из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. После взаимных ракетных ударов стороны договорились о прекращении огня.