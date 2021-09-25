Американский беспилотник провел разведку у границ России и Белоруссии

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой полет у границ России и Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Сообщается, что воздушное судно вылетело с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пролетев вдоль границ Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем более семи часов курсировало к северу от Калининградской области в небе Литвы.

Помимо этого, беспилотник пролетел вдоль западной границы Белоруссии. Отмечается, что в общей сложности Global Hawk находился у рубежей Союзного государства около 14 часов.

Ранее командование ВВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в «грубом нарушении порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря». Киев утверждает, что самолеты Су-24МР и ИЛ-20 якобы «несколько раз залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск».

В Москве неоднократно заявляли, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости «увеличения присутствия флотов стран-членов НАТО в Черном море». Американский экспертный ресурс The National Interest, оценивая встречу, отметил, что усиление альянса может привести к ответной реакции Москвы и эскалации противостояния.