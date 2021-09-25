Корабли Черноморского флота завершили учения у берегов Крыма

Порядка 20 кораблей Черноморского флота России возвращаются на места дислокации после совместных учений Крымской и Новороссийской военно-морских баз. Об этом сообщил официальный представитель флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».

«Разнородные корабельные группы Черноморского флота в составе ракетных, противолодочных кораблей, подводных лодок, тральных сил флота, вспомогательных и спасательных судов завершили проведение совместных учений и взяли курс на пункты базирования Севастополь и Новороссийск», — уточнил военнослужащий.

По его словам, кроме кораблей в учениях были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что российские корабли выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы на учениях в Черном море. Маневры ЧФ России проходили на фоне учений на Украине с участием США и ряда стран НАТО.

До этого стало известно, что российские береговые ракетные противокорабельные ракетные комплексы (БПРК) «Бастион» на учениях в Крыму осуществили пуски ракет по учебным мишеням, которые имитировали «вражеские» корабли.