На Украине назвали три шага для победы над Россией на Черном море

Командующий ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что Украине нужно выполнить план из трех пунктов для победы над Россией в Черном море. Об этом сообщает Telegraf.

Гайдук отметил, что в первую очередь Киев должен создать орган, формирующий государственную морскую политику, причем этот орган должен «иметь управленческий уровень выше, чем министерский».

Также стране необходимо привести всю нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами. Третье условие — закупка современных образцов морского вооружения и их дальнейшее производство на Украине.

«Нам нужно быть взаимосовместимыми по морским образцам вооружения и военной техники и процедурам с НАТО», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о проведении многонациональных учения Sea Breeze 2021 в акватории северо-западной части Черного моря, в которых приняли участие ВМФ Украины и НАТО. В них были задействованы военнослужащие 32 стран и около 5 тыс. бойцов и командиров, 32 корабля, 40 самолетов и более 100 единиц автомобилей и боевых бронированных машин.