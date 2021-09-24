В Пентагоне призвали власти США изучить способы расширения военных контактов с Россией

США должны изучить способы расширения своих контактов с Россией по линии военных ведомств. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли, передает Associated Press.

По его словам, на первых этапах можно позволить наблюдателям от двух стран следить за военными учениями друг друга в рамках широких усилий по повышению прозрачности и снижению риска конфликта.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сценарий с санкциями наихудшим вариантом развития двусторонних отношений, «который перечеркивает дух женевской встречи и надежды на налаживание диалога между двумя странами».