В ОСК назвали сроки строительства авианосца для ВМФ

На реализацию проекта строительства будущего авианосца для Военно-морского флота России может уйти 8-10 лет, заявил в интервью РИА «Новости» генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, некоторое время понадобится на разработку документации, в целом реализация проекта займет не менее 10 лет.

Рахманов также отметил важную роль авианосцев в Вооруженных силах, назвав эти корабли «апофеозом судостроительной мысли» и «целой армией на воде».

В составе российского ВМФ находится единственный авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он был введен в эксплуатацию в 1991 году, в настоящее время проходит плановый ремонт и модернизацию.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал, что российский флот могут укрепить тремя авианосцами. По его словам, для этого у России есть все технологии.