В США сделали ставку на запуск гиперзвукового самолета за $60 млн

Военно-воздушные силы США и несколько венчурных фондов делают ставку на $60 млн на стартап в Джорджии, рассчитывая, что усилия компании по разработке гиперзвукового авиалайнера принесут пользу военнослужащим. Об этом сообщает Defense one.

Отмечается, что военные заключили соглашение о стратегическом финансировании с американской стартап-компанией Hermeus, занимающейся разработкой гиперзвукового авиалайнера. Считается, что эта сделка — одна из крупнейших, заключенных при посредничестве AFWERX (программа ВВС США по развитию культуры инноваций — прим.), офиса военно-воздушных сил, который работает над внедрением коммерческих технологий в ВС. При этом американские ВВС скрывают подробности сделки.

В настоящее время Hermeus работает над строительством гиперзвукового самолета многоразового использования, раньше в компании подобным не занимались, уточняет Defense one.

Сделка с ВВС США позволит Hermeus ускорить свою работу над технологиями, которые, как предполагается, позволят ей построить пассажирский самолет со скоростью 5 Маха, способный долететь из Нью-Йорка в Лондон за 90 минут. В Hermeus заявили, что соответствующие исследования и испытания позволят ускорить поиски Пентагоном гиперзвуковых аппаратов многоразового использования.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы закупили признанные угрозой нацбезопасности США дроны.