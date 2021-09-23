Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2023 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов», ремонт и модернизация которого проводится на предприятии «Севмаш», выйдет на испытания в море в 2023 году. Об этом заместитель генерального директора Объединенной строительной компании (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев рассказал в интервью ТАСС.

«Будем все же считать, что мы в графике. А нюансы, как водится, есть. Думаю, крейсер выйдет на испытания в 2023 году», — сообщил он.

Королев уточнил, что в процессе модернизации крейсера приходится решать много вопросов, связанных с энергетикой корабля, с его оружием и радиоэлектронным вооружением. Огромный блок работы выполняется по комплексу ракетного оружия.

Крейсер находится в ремонте с 1999 года. В августе 2020 года данный корабль был выведен из дока и в настоящее время на нем ведутся достроечные работы на плаву, осуществляется монтаж общекорабельных систем и палубных механизмов.

Планируется, что после ремонта крейсер будет нести 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс», в дальнейшем он получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее сообщалось, что передача ВМФ России крейсера «Адмирал Нахимов» перенесена на 2023 год.