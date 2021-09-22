В правительстве США заявили, что им «предельно ясны» планы РФ по гиперзвуку

Власти США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку из-за значительного отставания в этой сфере от России и Китая. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время выступления на AFA's Air, Space & Cyber Conference, сообщает Air Force Magazine.

Кендалл подчеркнул, что ему «предельно ясно», как Россия и Китай намерены использовать свои гиперзвуковые разработки.

«Они движутся очень быстро <…> и отлично понимают, зачем им это нужно», — добавил он.

В связи с этим глава ведомства призвал ВВС США определить, какой основной набор целей им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это самый экономичный вариант из возможных.

Ранее Конгресс США выразил обеспокоенность неспособностью Пентагона обнаруживать и устойчиво сопровождать гиперзвуковые крылатые ракеты, которые сейчас поступают на вооружение российской армии. В результате, парламентарии потребовали от армии отчета о том, как идет работа в этом направлении.