В Космическом командовании США испугались российского «спутника-матрешки»

Глава космического командования США Джон Рэймонд в ходе проходящей в штате Мэриленд Кибер-космической конференции заявил о том, что на орбите Земли есть российский «спутник-матрешка», который может уничтожить американские аппараты, сообщает РИА «Новости».

«У России есть [на орбите] спутник-матрешка, оснащенный оружием для уничтожения американских спутников», — сказал он, добавив, что это лишает Соединенные Штаты возможности использовать космос в качестве пространства, которое приумножает возможности США.

Американский военачальник добавил, что российский спутник создан по аналогии с традиционной игрушкой-матрешкой. Внутри космического аппарата скрыт другой спутник, в котором, как заявил Рэймонд, находится оружие, способное с безопасного расстояния атаковать американские спутники на орбите Земли.

Ранее глава NASA Уильям Нельсон выразил обеспокоенность возможностью новой космической гонки на фоне планов России теснее сотрудничать с Китаем в этой области.