Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы на учениях «Rapid Trident-2021»

Украинско-американские учения «Rapid Trident-2021» стартовали в в Яворовском районе Львовской области, они продлятся до 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

«Впервые в истории «Rapid Trident» будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное осуществление прыжков украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году в учениях Rapid Trident были задействованы 4 тыс. человек. В учениях были продемонстрированы бронетехника, вертолеты армейской авиации. Военнослужащие провели учебные стрельбы из стрелкового оружия.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев, который командует объединенными силами вооруженных сил Украины, заявил, что не видит непосредственной угрозы в совместных войсковых учениях России и Белоруссии «Запад-2021».