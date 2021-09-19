Казахстан и Белоруссия вооружат ОДКБ

Казахстан и Белоруссия будут производить вооружения для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, оборонно-промышленный комплекс обеих стран собирается наращивать возможности по обеспечению безопасности границ на фоне ситуации в Афганистане.

«Обязательно будут», — сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обучения населения страны навыкам обращения со стрелковым оружием.

До этого гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев заявил, что компания готова наращивать сотрудничество с Белоруссией в разработке оружия и военной техники.

15 августа «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в афганской провинции Панджшер были развернуты силы сопротивления под предводительством Ахмада Масуда.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.