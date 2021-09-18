Более тысячи добровольцев вступили в боевой армейский резерв на юге России

Более одной тысячи граждан подписали контракты о вступлении в формируемый на юге России боевой армейский резерв страны (БАРС), сообщает Минобороны.

«В военных комиссариатах на территории Южного военного округа представители воинских частей территориальной обороны заключили более тысячи контрактов с гражданами, желающими пополнить подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС). Процедуру заключения новой формы контракта на пребывание в БАРС военкоматы субъектов ЮФО и СКФО начали с 16 сентября», — сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что первый контракт на зачисление резервисты заключают на три года, последующий можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста.

В Минобороны отметили, что первые учебные сборы с подразделениями резерва ЮВО пройдут во второй половине сентября. Для этого на девяти полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, руководить занятиями будут 240 офицеров и сержантов.

Вступившие в ряды резерва будут тренироваться ежемесячно, а военные сборы у резервистов будут раз в год, чтобы поддерживать высокую боеготовность, уточнили ЮВО.

«На время прохождения военных сборов граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. Дополнительно к своему основному заработку по месту постоянной работы резервист получает денежное довольствие за участие в сборах и тренировках», — говорится в сообщении.

В условиях мирного времени резервисты будут выполнять задачи по охране и обороне особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержанию правопорядка, ликвидации последствий опасных природных явлений, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В начале сентября стало известно, что Минобороны приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии. В ведомстве не уточнили, сколько сейчас резервистов в армии и на сколько планируется увеличить это число.