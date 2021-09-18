Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зоозащитники призвали бойкотировать датские товары из-за убийства дельфинов 13:23
Дэниел Крэйг простился с ролью Джеймса Бонда 13:19
В СПЧ сообщили, что серьезных нарушениях на выборах пока не было 13:17
Тарасова подвергла критике выступление Трусовой на турнире в США 13:16
В Совфеде предрекли Украине распад и смену названия 13:14
Кабмин одобрил единовременную выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19 13:05
Мясников рассказал об ошибках гипертоников 12:59
Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России осенью 12:54
Немецкий депутат раскритиковал отношение Евросоюза к выборам в Госдуму 12:34
Фигуристка Бестемьянова рассказала о серьезной проблеме Трусовой 12:32

Более тысячи добровольцев вступили в боевой армейский резерв на юге России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Минобороны России

Более одной тысячи граждан подписали контракты о вступлении в формируемый на юге России боевой армейский резерв страны (БАРС), сообщает Минобороны.

«В военных комиссариатах на территории Южного военного округа представители воинских частей территориальной обороны заключили более тысячи контрактов с гражданами, желающими пополнить подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС). Процедуру заключения новой формы контракта на пребывание в БАРС военкоматы субъектов ЮФО и СКФО начали с 16 сентября», — сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что первый контракт на зачисление резервисты заключают на три года, последующий можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста.

В Минобороны отметили, что первые учебные сборы с подразделениями резерва ЮВО пройдут во второй половине сентября. Для этого на девяти полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, руководить занятиями будут 240 офицеров и сержантов.

Вступившие в ряды резерва будут тренироваться ежемесячно, а военные сборы у резервистов будут раз в год, чтобы поддерживать высокую боеготовность, уточнили ЮВО.

«На время прохождения военных сборов граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. Дополнительно к своему основному заработку по месту постоянной работы резервист получает денежное довольствие за участие в сборах и тренировках», — говорится в сообщении.

В условиях мирного времени резервисты будут выполнять задачи по охране и обороне особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержанию правопорядка, ликвидации последствий опасных природных явлений, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В начале сентября стало известно, что Минобороны приняло решение нарастить численность резервистов в российской армии. В ведомстве не уточнили, сколько сейчас резервистов в армии и на сколько планируется увеличить это число.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Давайте смотреть в будущее»: США просят Украину забыть о «Северном потоке — 2»
В Госдепе посоветовали Киеву заниматься развитием своей энергетики
«Удар был нанесен с искренней уверенностью, но это была ошибка»
Пентагон извинился за гибель мирных жителей в Кабуле при авиаударе США
Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии
Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона
В России впервые с августа выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19
Тиньков пришел к соглашению с Минюстом США
В России отказались выпускать в прокат фильм про монахинь-лесбиянок
Текущий сентябрь в Москве назвали самым холодным с начала века
Новости и материалы
Зоозащитники призвали бойкотировать датские товары из-за убийства дельфинов
Дэниел Крэйг простился с ролью Джеймса Бонда
В СПЧ сообщили, что серьезных нарушениях на выборах пока не было
Тарасова подвергла критике выступление Трусовой на турнире в США
В Совфеде предрекли Украине распад и смену названия
Кабмин одобрил единовременную выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19
Мясников рассказал об ошибках гипертоников
Инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России осенью
Немецкий депутат раскритиковал отношение Евросоюза к выборам в Госдуму
Фигуристка Бестемьянова рассказала о серьезной проблеме Трусовой
В Общественной палате за первый день выборов выявили около 7 тыс. фейков
Футбольный арбитр Карасев рассказал о мечте отсудить матч в Англии
Страны ОДКБ заявили о совместном бюджете на разработки и исследования в военной сфере
Росстат: общественным транспортом пользуются меньше 50% россиян
Кабелла прокомментировал свои слова о возможной ошибке при переходе в «Краснодар»
В Индии 22 миллиона человек привились от COVID-19 в день рождения премьера
В Москве недалеко от храма нашли завернутые в ковер человеческие кости
Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковал поведение Роналду
Все новости
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
Выпил. Через какое время можно сесть за руль
Наркологи рассказали, за какое время алкоголь выводится из организма
«Многие хотят бросить пить, но не умеют обращаться за помощью»
Нарколог Лазарев предложил перенести точки продажи алкоголя за пределы городов
Три взрыва в один день. Террористы атаковали Афганистан
При взрывах в Кабуле пострадали два человека
Старая челка, медленная зарядка. Чего не хватает iPhone 13
Почему iPhone 13 выглядит отстающим на фоне конкурентов
«Renault Россия» остался без тормозов. Машин не будет до двух месяцев
В России на два месяца задержат поставки новых Renault Duster и Kaptur
Живая легенда оперы: Анне Нетребко — 50
«Парижу нужно выйти из НАТО»
Французский депутат призвал закрыть центр НАТО в Тулузе
Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
Как знаменитости боролись с никотиновой зависимостью
Кредиты под нож: как россиян будут спасать от самих себя
ЦБ анонсировал ограничения на выдачу кредитов
Виноват распутник. Почему суд скрывает последнюю волю членов королевской семьи
Завещание принца Филиппа опубликуют через 90 лет
Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии
В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии
Выпускникам-медалистам на Дальнем Востоке выдадут по миллиону
Профессор ВШЭ считает, что выплаты медалистам приведут к коррупции в школах
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях