В Пентагоне заявили, что США модернизируют свою армию медленнее России и Китая

США модернизируют армию недостаточно быстро для того, чтобы сдерживать Россию и Китай. Об этом в ходе выступления в неправительственном Атлантическом совете заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

«Если мы хотим предотвратить это [войну с Россией и Китаем — прим. «Газеты.ру»], мы должны успешно сдерживать их, что в свою очередь означает, что нам нужна новая модернизированная армия», — сказал он.

Глава центрального командования ВС США добавил, что Соединенные Штаты были мощнейшей силой в мире.

«Но теперь у нас есть соперники — Китай и Россия, с которыми мы должны иметь дело. И обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро», — подытожил Хайтен.

Ранее Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем, так как это приведет к разрушительным последствиям для всего мира.

Он назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами», так как это были «первые две великие державы», обладавшие огромным арсеналом.

На сегодняшний день Россия, как заявлял Хайтен, представляет собой растущую угрозу для США из-за того, что, в отличие от американских, российские ядерные силы полностью модернизированы. По словам американского военачальника, Россия обладает невероятно мощными вооруженными силами.