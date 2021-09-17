Минобороны РФ возродит авиабазу на Чукотке

Министерство обороны РФ решило модернизировать военный сектор аэродрома совместного базирования Анадырь (Угольный) на Чукотке. Сейчас уже ведется проектная работа для первого этапа реконструкции, пишут «Известия».

Аэродром станет базой для смешанной авиационной группы.

В декабре 2020 года на аэродроме Анадыря впервые с начала 90-х началось постоянное дежурство звена истребителей-перехватчиков. Здесь базировались МиГ-31БМ из состава 317-го смешанного авиаполка Тихоокеанского флота.

Ранее Росатом» начал строительство первых двух корпусов плавучих АЭС. Они будут задействованы для энергообеспечения Баимского горно-обогатительного комбината Чукотки.