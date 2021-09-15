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Запущенные КНДР ракеты упали в экономической зоне Японии

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Eugene Hoshiko/AP

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это показал повторный анализ.

Премьер Японии Есихидэ Суга ранее заявлял, что ракеты рухнули за пределами исключительной экономической зоны страны.

О том, что КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности, стало известно 13 сентября. По информации государственных СМИ, запущенные ракеты пролетели «в течение 7 580 секунд» по траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1,5 тыс. км.

По словам руководителя Центра международной безопасности РАН Алексея Арбатова, все новые ракеты КНДР имеют ядерные боеприпасы. Сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов полагает, что реальной угрозы от нового оружия КНДР нет.

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