Американский генерал втайне звонил своим коллегам из Китая, чтобы избежать войны

Генерал Марк Александр Милли, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов во время президентства Дональда Трампа, дважды втайне звонил китайским коллегам ради предотвращения войны. Об этом написало издание Washington Post со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда и репортера Роберта Коста.

Генерал был уверен, что действия Трампа развяжут войну с КНР. По его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море. Тогда он решил принять персональные действия для предотвращения вооруженного конфликта.

Американец позвонил члену Центрального военного совета Китая, генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии (НОАК). По данным издания, во время разговора Милли уверял его, что Вашингтон не будут нападать на КНР.

Таких звонка было два. Первый — 30 октября 2020 года, за четыре дня до президентских выборов в США, а следующий — уже при штурме Капитолия сторонниками Трампа.

Вудворд и Кост также пишут, что американский генерал пообещал предупредить китайского коллегу об атаке США, если это произойдет.

Ранее в Пентагоне заявили, что война США с Россией и Китаем будет ужасной для всего мира. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.