Путин заявил об уникальности российского вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обладает во многом уникальными военной техникой и вооружением.

«Что касается обороноспособности в целом, то сделано очень многое для оснащения армии и флота современными видами техники, вооружения», — подчеркнул глава государства на совещании с членами правительства и руководством «Единой России».

По оценке российского лидера, российская военная техника и вооружение по многим направлениям являются уникальными, «весь мир это хорошо знает».

Ранее в ходе совещания глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что все военнослужащие и военные пенсионеры получили единовременную выплату 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно. По его словам, также курсантам, проходящим службу по состоянию на 31 августа, единовременно выплачено по 15 тыс. рублей.

25 августа президент внес свои предложения в народную программу «Единой России». Так, говоря о мерах поддержки военнослужащих, Путин предложил распространить их на более широкий круг получателей.

Позднее глава государства поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащим выше уровня инфляции.