Эрдоган: Турция намерена стать мировым лидером по производству беспилотников

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна планирует стать мировым лидером по производству беспилотников. Об этом он сообщил во время выступления на заводе по производству листового стекла в провинции Анкара, передает РИА «Новости».

«Турция модернизировала парк беспилотников благодаря БПЛА Akıncı. С разработкой отечественного беспилотного истребителя этот парк станет лидером в мире», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника.

До этого в Турции заявили о планах продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по зенитному ракетному комплексу С-400.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.