Российские военные отработали оборону арктического побережья рядом с Норвегией

Мотострелки Северного флота (СФ) и подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) отработали оборону арктического побережья недалеко от границы с Норвегией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СФ.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках маневров с арктической экспедиционной группировкой флота военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса СФ совместно с подразделениями ВДВ также отработали противодействие высадке морского десанта условного противника.

Учение с боевой стрельбой по мишеням, имитирующим технику и личный состав морского десанта, проводились в Мурманской области на побережье полуострова Средний.

Во флоте отметили, что стрельбу по мишенным позициям с различных дистанций осуществили экипажи «арктических» танков Т-80БВМ, которые накануне провели стокилометровый марш по пересеченной местности к месту проведения учения.

В штабе СФ также сообщили, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» нанесли артиллерийский удар по условному морскому десанту, а бронетехнику «противника» ликвидировал расчеты переносных противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

В учении приняли участие свыше 100 единиц боевой техники и более 800 человек личного состава.

Накануне сообщалось, что экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) России и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) во время совместных учений «Запад-2021» отработали бомбометание.