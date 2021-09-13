В США испытали высокоскоростную ракету-перехватчик

Агентство противоракетной обороны США успешно испытало новую ракету-носитель наземного базирования, сообщат портал Defense News со ссылкой на заявление Пентагона.

Во время испытаний Пентагон использовал прототип ракеты Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) с усовершенствованным трехступенчатым ускорителем, разработанным для повышения эффективности сил ПВО. EKV — это часть наземного перехватчика, предназначенная для поражения целей при высокоскоростных столкновениях после отделения от ракеты-носителя.

Новая трехступенчатая ракета может действовать в двухступенчатом режиме, «что позволило раньше запустить машину и увеличить боевое пространство для успешного противодействия угрозам», отметили в американском оборонном ведомстве.

Сообщается, что система предназначена для защиты от «межконтинентальных баллистических ракет Ирана и Северной Кореи».

Накануне КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности.