В Афганистане возобновились столкновения между талибами* и ополченцами

В северной провинции Афганистана Баглан возобновились боевые столкновения участников радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» и бойцов Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ополченцам в регионе.

«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики «Талибана» были вынуждены отступать из данного района», — рассказал источник.

Ранее представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер на севере Афганистана тысячи человек. Также сообщалось, что радикалы проводят этнические чистки.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в афганской провинции Панджшер были развернуты силы сопротивления под предводительством Ахмада Масуда.