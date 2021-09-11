Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Экипаж российского истребителя определил воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» норвежских военно-воздушных сил, уточнили в оборонном ведомстве.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении Минобороны.

После разворота иностранного судна от Государственной границы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы РФ не допущено.

Ранее в Минобороны сообщали, что российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения германского многоцелевого истребителя FGR.4 «Тайфун» над Балтийским морем около российских границ.