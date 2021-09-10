СМИ: талибы* убили брата вице-президента Афганистана

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) взяли в плен, а потом убили брата вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой со ссылкой на источник, близкий к силам сопротивления.

«При этом житель неподконтрольной талибам провинции Панджшер сообщил, что Роулла Салех погиб еще несколько дней назад, сражаясь с талибами», — говорится в сообщении.

Сам Амрулла Салех, по данным СМИ, уехал из Панджшера в Таджикистан.

Представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Али Майсам Назари ранее заявил, что талибы изгнали из Панджшера тысячи человек, а также проводят этнические чистки. Он призвал международное сообщество вмешаться в происходящее и «положить конец этим военным преступлениям».

6 сентября представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид объявил, что группировка полностью захватила ранее неприступную провинцию Панджшер на севере Афганистана, в которой действовали силы сопротивления. Однако позднее силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Сейчас сопротивление в Афганистане контролирует до 65% провинции Панджшер. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что боевиками «Талибана» командуют военные и спецслужбы из Пакистана. Он подчеркнул, что талибы недостаточно сильны, чтобы все делать в одиночку.