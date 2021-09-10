Российские ВДВ впервые на учениях «Запад» десантируют сразу 30 боевых машин десанта

Российские воздушно-десантные войска впервые на маневрах «Запад-2021» десантируют в полном составе батальон с 30 БМД-4М (боевыми машинами десанта). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«ВДВ впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М... Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования», -— сообщили в ведомстве.

Кроме БМД-4М, 300 военных будет высажено на парашютах.

БМД-4М имеет высокую огневую мощь, подвижность и проходимость, может применяться в различных климатических условиях и в любое время суток. Она приспособлена к десантированию с самолетов транспортной авиации вместе с экипажем.

Накануне учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 полигонах в России и Белоруссии. Сообщалось, что лидеры государств Владимир Путин и Александр Лукашенко поучаствуют в маневрах «Запад-2021».