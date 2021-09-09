Следующие учения ОДКБ пройдут на границе с Афганистаном

Следующие учения ОДКБ пройдут в Таджикистане в октябре в непосредственной близости от афганской границы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника объединенного штаба организации Анатолия Сидорова.

«У нас кроме коллективных сил быстрого развертывания есть силы оперативного реагирования - это еще более мощная составляющая нашей организации. С ней мы как раз и будем проводить в октябре учения на полигонах Таджикистана в непосредственной близости от границ с Афганистаном», - заявил он.

Учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» проходят на полигоне Эдельвейс в Киргизии. Они стартовал 7 сентября.

В ходе маневров 9 сентября военнослужащие провели совместную контртеррористическую операцию и отработали подготовку и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства — члена ОДКБ.

Как отметил Сидоров, по завершении финального этапа учения, личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки и слаженности действий.

В совместных учениях «Рубеж-2021» принимают участие военнослужащие Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. В маневрах задействованы более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, а также реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

В ОДКБ ранее сообщали о неблагоприятной ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном после прихода к власти талибов (организация запрещена в России). На 11 сентября, в двадцатую годовщину терактов в США, талибы назначили инаугурацию.