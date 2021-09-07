В Раде призвали США помочь Украине победить в войне с Россией

Украина не сможет одолеть Россию в случае начала войны с тем количеством зенитно-ракетных комплексов Javelin, которые стране предоставили США. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что украинской армии нужно усилиться на четырех фронтах: противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, военно-морской флот и войска радиоэлектронной борьбы.

«Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами», – сказал Рахманин.

По его словам, если Соединенные Штаты решат предоставить Украине свои самолеты, которые заменят советские истребители, то украинское правительство воспримет это как намек на возможность более углубленного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выступает за «усиление роли НАТО» в Черном море. В ходе своего визита в США он подчеркнул, что ситуации, когда силы альянса лишь присутствуют в акватории, но «не применяют оружие», ему «недостаточно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».