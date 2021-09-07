«Талибан*» проводит аресты боевиков ИГ* в провинции Нангархар

Радикальное афганское движение «Талибан (организация запрещена в России)» проводит рейды по домам местных жителей, связанных с международной террористической организацией «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на жителя провинции Нангархар.

По его словам, уже арестованы шесть человек. Рейды против тех, кто работал на ИГ (организация запрещена в России), продолжаются. Мужчина также отметил, что против двух подозреваемых боевики «Талибана» применили огнестрельное оружие.

Как сообщил высокопоставленный представитель бывшего афганского правительства, за последнюю неделю талибы закрыли в Джелалабаде, административном центре провинции, шесть учебных заведений, которые могут быть связаны с «Исламским государством».

Ранее командующий центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи заявил, что в настоящее время в Афганистане находится порядка двух тысяч бойцов «Исламского государства».

В конце августа американская армия нанесла удар с воздуха по автомобилю в Кабуле, в котором находилось большое количество взрывчатки и «несколько смертников», направлявшихся в кабульский аэропорт. В результате происшествия погибли девять мирных жителей.

В дальнейшем Пентагон подтвердил, что силы США совершили удар в афганской столице при помощи беспилотника в связи с угрозами со стороны «Исламского Государства».