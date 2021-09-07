ВМФ России испытает подводный беспилотник «Клавесин-2Р-ПМ»

Новейший подводный беспилотный комплекс «Клавесин-2Р-ПМ» проходит тестирование на Дальнем Востоке, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Как сообщается, министерство утвердило план испытаний дрона, согласно которому перед командой испытателей поставлена задача проверить работу аппарата на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра. Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» выступает в качестве носителя данного беспилотника.

«Клавесин-2Р-ПМ» уже прошел испытания в Крыму. В результате конструкцию аппарата доработали, а на борт установили специальное оборудование и гидролокатор.

Разработка относится ко второму поколению семейства российских автономных необитаемых подводных аппаратов. «Клавесин-2Р-ПМ» крупнее предшественника и напоминает миниатюрную подлодку, длина которой достигает порядка 7 м. Вес дрона — около 4 тонн. Он может погружаться на глубину до 6 тысяч м. Предполагаемый радиус действия беспилотника составляет 50 км.