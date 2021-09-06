Главком ВСУ назвал то, что станет победой Украины над Россией

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Валерий Залужный в своем Facebook назвал вступление в альянс НАТО и Европейский союз победой Украины над Россией.

«Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», — заявил Залужный.

Залужный заявил, что из-за якобы войны с Россией, Украина потеряла лучших мужчин и женщин, а еще миллионы украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома или возможность вернуться домой.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный захотел проехаться по Красной площади на танке.

Депутат от Севастополя в Государственной думе России Дмитрий Белик в ответ заявил, что Залужный сможет проехаться по Москве только в автозаке.