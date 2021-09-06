Шойгу назвал места для строительства новых производственных центров в Сибири

Министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу завил, что площадки для строительства новых городов в Сибири должны коррелировать с ресурсными возможностями региона и программами развития транспорта. Об этом пишет РБК.

В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника».

«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — ответил Шойгу на вопросы РБК о программе развития агломераций в Сибири.

Министр указал, что в этом же районе может быть создан кластер, сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия — «Алюминиевая долина»

По его мнению, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

Шойгу отметил, что на юге Сибири есть все возможности для высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. Так, в районе Канска имеется потенциал для создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья, а вокруг Лесосибирска можно создать кластер «Лес и строительные материалы».