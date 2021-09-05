В Панджшере погиб пресс-секретарь афганского сопротивления

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти был убит в результате непрекращающихся боестолкновений на севере афганской провинции Панджшер. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщает агентство The Khaama Press.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

В Панджшере, последней провинции Афганистана, которая не подчинилась радикальному движению «Талибан (организация запрещена в России)», представители новой власти ведут бои с ополчением (Фронт национального сопротивления). Обе стороны оглашают противоречивую информацию об итогах сражений: по версии талибов, они контролируют уже 20% региона и планируют полностью занять долину в ближайшие дни. В свою очередь Фронт сопротивления утверждает, что террористы были вынуждены отойти с большими потерями после неудачной попытки штурма.

Ранее представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под контроль талибов.