Лондон предупредил о возможности террористических атак в Афганистане

Гражданам Великобритании стоит воздержаться от любых поездок в Афганистан — ситуация с безопасностью там остается крайне нестабильной. Об этом говорится в обновленной рекомендации МИД страны относительно путешествий.

«[В Афганистане] присутствует постоянная и высокая угроза нападения террористов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что операция по эвакуации британских граждан из страны была прекращена. При этом вероятность террористических атак в регионе, особенно в районе аэропорта в Кабуле, остается очень высокой, считают в дипведомстве.

«Гражданам Великобритании, остающимся в Афганистане, необходимо тщательно взвесить риски при попытке покинуть страну. Вам следует укрыться в безопасном месте и двигаться к месту отправления только в том случае, если и когда вы сочтете это безопасным», — подчеркнули в МИД Великобритании.

26 августа, рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. В результате теракта погибли десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Вскоре Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы (организация запрещена в России) отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.