СМИ: попытку военного переворота совершили в столице Гвинеи

Попытка государственного переворота была предпринята 5 сентября в Гвинейской Республике. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.
По предварительным данным, с раннего утра около президентского дворца продолжается интенсивная стрельба. В попытке захвата власти участвуют группировки спецназа.
Рядом с дворцом, где находится президент Гвинеи Альфа Конде, можно было услышать выстрелы. Предварительно, сам президент сейчас в безопасности и под защитой гвардии.
Согласно неподтвержденным сведениям, попытались устроить путч представители элитного армейского подразделения.
Единственная магистраль, что ведет с севера Конакри в правительственный квартал на юг города, была оцеплена солдатами.
Данная попытка переворота стала не первой. В 2011 году дом президента подвергался нападению.
Альфа Конде, пришедший к власти в 2010 году, был переизбран в 2020 году на третий срок. Сейчас президенту 83 года.
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