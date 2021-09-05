СМИ: попытку военного переворота совершили в столице Гвинеи

Попытка государственного переворота была предпринята 5 сентября в Гвинейской Республике. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.

По предварительным данным, с раннего утра около президентского дворца продолжается интенсивная стрельба. В попытке захвата власти участвуют группировки спецназа.

Рядом с дворцом, где находится президент Гвинеи Альфа Конде, можно было услышать выстрелы. Предварительно, сам президент сейчас в безопасности и под защитой гвардии.

Согласно неподтвержденным сведениям, попытались устроить путч представители элитного армейского подразделения.

Единственная магистраль, что ведет с севера Конакри в правительственный квартал на юг города, была оцеплена солдатами.

Данная попытка переворота стала не первой. В 2011 году дом президента подвергался нападению.

Альфа Конде, пришедший к власти в 2010 году, был переизбран в 2020 году на третий срок. Сейчас президенту 83 года.

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