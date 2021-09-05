Талибы* заявили, что взяли под контроль практически весь Панджшер

Представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в России) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под контроль талибов. Об этом сообщает ТАСС.

«Практически все части Панджшера находятся под нашим контролем», — говорится в публикации.

Одновременно с этим представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти рассказал, что талибы были выбиты из провинции Панджшер, а многие из них были взяты в плен. В своем Twitter в воскресенье он рассказал, что панджшерские ополченцы уничтожили около 600 боевиков движения «Талибан».

Ранее национальное сопротивление в афганской провинции Панджшер опровергло сообщения о том, что талибы захватили четыре района в этом регионе.

Источник в рядах сопротивления заявил, что «у одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов».