СМИ: США в ответ на маневры России перебрасывают F-35 на Аляску

Американские военные разворачивают десятки истребителей на Аляске в ответ на действия России. Об этом сообщает The Business Insider.

В статье военного аналитика Кристофера Вуди говорится о том, что США усиливают свои позиции в «самом важном стратегическом регионе» — на Аляске, где усиливается конкуренция Соединенных Штатов с Россией и Китаем.

Как отмечается в материале, во время холодной войны, американские военные сконцентрировали внимание на организации противовоздушной обороны на Аляске, там разместили самолеты и радары раннего предупреждения на нескольких базах. После распада СССР интерес к региону у США ослаб, однако в последнее время Военно-морской флот страны увеличил свое присутствие вокруг Аляски.

По словам эксперта, опасения у Пентагона вызывает «активность российской авиации на Аляске», которая якобы достигла самого высокого уровня со времен холодной войны. При этом ВВС США также наращивают свои силы в регионе и в настоящее время «имеют крупнейшее за последние годы военное присутствие в Арктике».

Вуди подчеркивает, что с более чем 50 истребителями F-35, развернутыми на базе ВВС Эйлсон, и более 50 F-22 на совместной базе Эльмендорф-Ричардсон, Аляска станет регионом с наибольшей концентрацией боевых кодированных истребителей пятого поколения.

Ранее американский генерал-лейтенант Дэвид Крамм заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95, получившие в кодификации НАТО прозвище «медведь», выполняют «рутинные» полеты у побережья Аляски, вызывая тем самым беспокойство у американских ВВС.