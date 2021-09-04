Украина потерпит поражение в течение 6-12 часов после начала войны с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарии читателей болгарской газеты «Факти».

Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что намерения США оказать Украине военную помощь потенциально могут привести к тому, что Киев предпримет непредсказуемые действия в попытках силового урегулирования на востоке страны.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, отметил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».