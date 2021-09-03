Пентагон счел правильным свой авиаудар по автомобилю в Кабуле

В Пентагоне уверены, что авиаудар, который американские военные нанесли по автомобилю в Кабуле в последние дни присутствия в Афганистане, уничтожил цель, связанную с ИГ (организация запрещена в России). Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что американское военное ведомство обладало надежной информацией разведки о том, что это было «ИГ*, лица, находившиеся в процессе непосредственного осуществления прямой угрозы аэропорту и нашим людям».

«Мы нанесли удар своевременно, чтобы нейтрализовать опасность. В министерстве нет сомнений на этот счет», — сказал Кирби.

По его словам, это была «легитимная цель», связанная с ИГ-Вилаят Хорасан.

Ранее Пентагон подтвердил, что силы США совершили удар в Кабуле при помощи беспилотника в связи с угрозами со стороны ИГ. В оборонном ведомстве Соединенных Штатов впоследствии заявили, что машина, по которой нанес удар американский дрон, перевозила большое количество взрывчатых веществ.