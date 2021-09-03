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В Турции заявили о готовности воевать с Россией в Сирии после ухода США

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Reuters

Читатели турецкого портала Haber7 прокомментировали статью, в которой говорилось о последствиях возможного ухода США из Сирии.

По мнению автора публикации, в свете последних событий в Афганистане такой шаг вполне ожидаемый. По его словам, вывод американских военных из САР усилит позиции Турции. Этот даст Анкаре шанс разобраться с курдскими отрядами народной самообороны, которые являются сирийским крылом Рабочей партии Курдистана.

«Сценарий ухода США из Сирии нам уже сейчас нужно начинать обсуждать с Россией», — заявил один из комментаторов.

Он считает, что если Соединенные Штаты сделают это, то Турции, «возможно, придется воевать с Россией в Сирии».

Другой пользователь выразил опасение насчет того, что Турция останется с РФ один на один.

Некоторые комментаторы также высказали предположение, что место американцев в САР может занять Израиль. В таком случае Анкаре придется вести противоборство с новым противником, полагают они.

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