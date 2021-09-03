Следствие по делу MH17 готово предоставить защиту информаторам из армии России

В Объединенной следственной группе (JIT), которая расследует крушение Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявили, что готовы оплачивать расходы информаторов, которых они пытаются найти среди действующих и бывших российских военных.

«У нас существует программа по защите свидетелей. Внутри РФ мы не работаем в связи с собственной безопасностью, а также безопасностью свидетелей. Все расходы для встречи в других странах покрываются нами», – заявили «Газете.Ru» в JIT.

Ранее полиция Нидерландов и JIT опубликовали открытое письмо, где рассказали, что на сегодня результаты расследования «не полные» и попросили российских военных «поделиться информацией».

По версии JIT, «Боинг» был сбит ракетой, выпущенной из зенитной ракетной установки «Бук», якобы принадлежащей 53-й бригаде из Курска. Однако в открытом письме говорится, что расследование того, как принималось решение о переброске «Бука», еще не завершилось.

Минобороны России неоднократно отрицало обвинения в участии российских военных в конфликте на юго-востоке Украины, а также заявляло, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к катастрофе MH17.

Адвокат и бывший сотрудник Главной военной прокуратуры России Николай Пиляев назвал открытое письмо JIT «жестом отчаяния» и заявил, что таким образом «полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене».

«Любые сведения, которые касаются организации военного управления, располагаемых сил и средств, их точного нахождения по определению попадают под гостайну. Получается, что полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене», – рассказал юрист «Газете.Ru».

Более подробно – читайте в материале «Газеты.Ru».