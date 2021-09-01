Более 300 талибов* погибли, пытаясь штурмовать неподконтрольный им Панджшер

Более 300 членов радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) погибли в ходе столкновений с силами сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В настоящий момент боевые действия на въездах в регион продолжаются. Талибам не удалось прорвать линию обороны, и сейчас они вынуждены отступать», — сообщил источник, уточнив, что несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или же были взяты в плен.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Накануне представитель талибов заявил о провале переговоров с повстанцами в Панджшере.