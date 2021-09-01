Путин и Лукашенко примут участие в учениях «Запад-2021»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин примут участие в учениях «Запад-2021», которые пройдут на территории двух стран с 10 по 16 сентября, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах — до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я — на своем», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что странам НАТО, особенно странам Прибалтики, не стоит опасаться учений «Запад-2021». Лукашенко заявил, что целью учений является не запугивание соседей, а отработка взаимодействия двух союзных армий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о скорых поставках вооружения из России, включая зенитно-ракетные комплексы С-400 и десятки новых самолетов.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут 10 — 19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.